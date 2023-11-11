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13:45, 11 ноября 2023Спорт

Журова объяснила затягивание дела Валиевой

Журова заявила, что дело Валиевой затягивается, чтобы фигуристка не выступала

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит RT.

«Потому что не хотят, чтобы она выступала. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», — посчитала депутат. Она назвала Валиеву потрясающей фигуристкой, чьими способностями и программами восхищаются все.

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16 июня 2022

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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