Журова объяснила затягивание дела Валиевой

Журова заявила, что дело Валиевой затягивается, чтобы фигуристка не выступала

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит RT.

«Потому что не хотят, чтобы она выступала. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», — посчитала депутат. Она назвала Валиеву потрясающей фигуристкой, чьими способностями и программами восхищаются все.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.