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00:57, 12 ноября 2023Мир

Нетаньяху заявил о планах Израиля обеспечивать контроль над безопасностью в Газе

Нетаньяху: армия Израиля будет оставаться в Газе столько, сколько потребуется
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Израиль не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

По его словам, израильская армия планирует ликивидировать палестинское радикальное движение ХАМАС. Политик уточнил, что сектор Газа будет демилитаризирован, угрозы для Израиля с этой территории исходить не будет.

«Чтобы это гарантировать, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет обеспечивать контроль над безопасностью в Газе столько, сколько потребуется», — подчеркнул он. Нетаньяху отметил, что Израиль ни при каких обстоятельствах не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа. Он добавил, что военные будут оставаться в анклаве столько, сколько потребуется.

27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

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      Марина Совина
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