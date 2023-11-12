Нетаньяху заявил о планах Израиля обеспечивать контроль над безопасностью в Газе

Нетаньяху: армия Израиля будет оставаться в Газе столько, сколько потребуется

Израиль не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

По его словам, израильская армия планирует ликивидировать палестинское радикальное движение ХАМАС. Политик уточнил, что сектор Газа будет демилитаризирован, угрозы для Израиля с этой территории исходить не будет.

«Чтобы это гарантировать, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет обеспечивать контроль над безопасностью в Газе столько, сколько потребуется», — подчеркнул он. Нетаньяху отметил, что Израиль ни при каких обстоятельствах не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа. Он добавил, что военные будут оставаться в анклаве столько, сколько потребуется.

27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.