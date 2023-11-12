Израиль отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху отверг возобновление поселенческой деятельности в Газе

После завершения военной операции Израиль не планирует возобновлять строительство поселений в секторе Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов, считают ли власти возможным возобновление поселенческой деятельности. Премьер уточнил, что необходимо демилитаризовать сектор Газа. «Нужно убедиться, что там нет оружия, но я не думаю, что строительство израильских поселений реальная цель», — отверг политик возможность возобновления поселенческой деятельности.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за то, что политического решения конфликта на Ближнем Востоке до сих пор нет.

Лидер шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла призвал США остановить атаки Израиля в секторе Газа.

