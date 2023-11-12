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12:25, 12 ноября 2023Силовые структуры

Ограбление тату-студии российскими подростками попало на видео

Ura.ru: в Екатеринбурге подростки ограбили тату-студию, забрав технику и деньги

В Екатеринбурге подростки ограбили тату-студию, забрав технику и деньги. Ограбление попало на видео, его публикует портал Ura.ru.

Злоумышленники проникли в тату-студию на Уралмаше через разбитое окно. Подростки забрали лежавшие на ресепшене гаджеты и наличные, после покинули место преступления, разбив второе окно.

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В студии уточнили, что преступление совершили в четыре утра. При этом один из грабителей порезался о стекло, на полу остались следы крови. Скрылись подростки через восемь минут.

УМВД по Екатеринбургу проводит проверку.

Ранее стало известно об ограблении ломбарда в Москве. Преступление, на которое пошла молодая женщина, попало на видео.

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      Вера Владзиевская
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