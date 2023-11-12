Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 12 ноября 2023Бывший СССР

Раскрыты виды примененных для обстрела Кременной боеприпасов ВСУ

РИА Новости: ВСУ обстреливают город Кременная в ЛНР кассетными боеприпасами

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Раскрыты виды боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которыми обстреливают Кременную, город в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, центр города обстреляли кассетными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Кременной, есть пострадавшие. Их точное число было неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

      Москвич обвинил известного блогера в мошенничестве на миллионы рублей

      Генсек ООН рассказал о просьбе к Ирану повлиять на ХАМАС

      Пять американских военных погибли при крушении самолета в Средиземном море

      Названы уникальные характеристики вызывающего тревогу в США российского дрона

      На Украине возмутились статьей Washington Post о «Северном потоке»

      Стало известно о состоянии протеста Валиевой на результаты Гран-при России

      Пьяный пассажир грозился взорвать поезд Москва — Симферополь

      Пассажиры аварийно севшего в Челябинске самолета рассказали о пережитом страхе

      Раскрыты виды примененных для обстрела Кременной боеприпасов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости