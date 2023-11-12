Раскрыты виды примененных для обстрела Кременной боеприпасов ВСУ

РИА Новости: ВСУ обстреливают город Кременная в ЛНР кассетными боеприпасами

Раскрыты виды боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которыми обстреливают Кременную, город в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, центр города обстреляли кассетными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Кременной, есть пострадавшие. Их точное число было неизвестно.