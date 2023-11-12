Самолет выкатился за полосу, столкнулся с автомобилем и попал на видео

NBC: в США самолет при посадке выкатился за полосу и протаранил автомобиль

В США самолет при экстренной посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу, при этом протаранив автомобиль. Об этом сообщает NBC. Инцидент в аэропорту Аэро-Кантри в Техасе попал на видео.

Днем 11 ноября легкий самолет Lancair IV-P при экстренной посадке врезался в автомобиль. Происшествие случилось из-за того, что пилот не справился с управлением, самолет выкатился за полосу, пробив забор. В итоге после столкновения с проезжавшей мимо машиной у самолета отвалилось колесо.

Врачи осмотрели двоих находившихся в самолете людей и водителя автомобиля. Один человек с легкими травмами оказался в больнице, но кто именно — не сообщается.

Ранее стало известно, что самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря. Командование не раскрыло информацию о самолете, членах экипажа или пострадавших.