В России высказались об участии полковника ВСУ в атаках на «Северные потоки»

Сенатор Карасин: вероятно, к атакам на «Северные потоки» причастны ЦРУ или МИ-6

Скорее всего, к атакам на «Северные потоки» причастны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США или разведывательная служба Великобритании МИ-6, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности участия полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в координации диверсий.

Карасин отметил, что исключать участие ВСУ в атаках на российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» нельзя.

«Но мне кажется, что немного занижен уровень. Наверняка к этому приложило руку ЦРУ или британская служба МИ-6. Потому что слишком много тонкостей было во всей этой операции. Поэтому надо учесть это заявление, но рассматривать его как истину в последней инстанции я бы не стал», — заявил он.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Издание сослалось на неназванных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов.

Что произошло с «Северными потоками»?

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.