Генерал ВСУ Кривонос посоветовал учиться у России строить укрепления в зоне СВО

Российские военные построили мощные укрепления в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которые не удалось преодолеть, об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полгода не могут преодолеть эту линию обороны, так как она сконструирована грамотно. «Мы видим, что дает правильное оборудование местности фортификациями на примере российских укрепрайонов на запорожском направлении», — подчеркнул украинский военный.

Офицер посоветовал руководству Украины поучиться у российских специалистов военному делу.

Ранее стало известно, что украинские войска перебрасывают на запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду.