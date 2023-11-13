Эксперт МГУ рассказал о причинах успеха провокаторов в Дагестане

Эксперт МГУ Манойло рассказал о причинах успеха провокаторов в Дагестане

Провокаторы, действия которых во многом привели к беспорядкам в аэропорту Махачкалы 29 октября, сумели добиться успеха в Дагестане, поскольку это бедный регион с серьезной коррупционной проблемой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал руководитель программы «Информационные войны» МГУ Андрей Манойло.

В частности, в 2022 году 14 процентов населения республики жили за чертой бедности. При этом, согласно данным Росстата, именно в Докузпаринском районе Дагестана оказалась самая низкая средняя зарплата в стране — 24,4 тысячи рублей.

«Дагестан оказался именно тем регионом, который проще всего «взорвать», используя точки напряженности, которые носят социально-экономический характер. При этом сам "взрыв" провокаторы окрасили в цвета идеологического, едва ли не межконфессионального противостояния мусульман с иудеями», — отметил Андрей Манойло.

Ранее эксперт рассказал, что вокруг событий в Дагестане сегодня разворачивается настоящая информационная война.

Подробности о том, как провокаторы толкают россиян на массовые беспорядки, можно прочитать здесь.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Государственный секретарь Дагестана и депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что сумма ущерба от беспорядков составила 285 миллионов рублей. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что виновные получат по заслугам. 6 ноября в МВД России сообщили, что полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

