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11:17, 13 ноября 2023Спорт

Дочь Дацика госпитализировали в Москве

16-летнюю дочь бойца Дацика госпитализировали с сильным алкогольным отравлением

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Дочь российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика Василису госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 16-летняя девушка попала в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские заметили ее на станции метро «Технопарк» вечером 12 ноября. В больницу ей поставили диагноз — токсикологическое отравление.

19 августа Дацик победил британца Оли Томпсона в первом раунде поединка по правилам бокса. Схватка в тяжелом весе возглавила турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующим соперником Дацика может стать российский боец ММА Александр Емельяненко.

В ММА 43-летний Дацик выиграл семь поединков и проиграл восемь. В боксе он одержал восемь побед (пять из которых нокаутом) и потерпел три поражения.

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      Андрей Стрельцов
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