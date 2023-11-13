В России предложили изменить систему выплат маткапитала

Руководитель Института ВЭБа предложил установить прогрессивную шкалу маткапитала

В России необходимо изменить систему выплат материнского капитала и установить прогрессивную шкалу. Об этом заявил руководитель Института исследований и экспертизы ВЭБа Андрей Клепач, его цитирует газета «Ведомости».

В докладе «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики» эксперт ВЭБа предложил несколько способов повышения численности населения через рождаемость. Одним из них Клепач назвал прогрессивную систему выплат в зависимости от очередности рождения и индексация маткапитала на каждого последующего ребенка в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов.

Помимо этого, представитель Института ВЭБа предложил распространить практики социальной ответственности для крупного бизнеса, чтобы он также перечислял выплаты на детей сотрудникам, а также выдавать многодетным семьям автомобиль при рождении четвертого ребенка. На текущий момент большая часть маткапитала выплачивается на первого ребенка, что «дестимулирует рождение второго и последующих детей», при этом выплаты многодетным семьям перечисляют только при условии низких доходов — эти меры нужно расширить, отметил Клепач.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально деньги выплачивали на второго, третьего или последующего ребенка, но с начала 2020-го выплаты получали и при рождении первого ребенка. В 2023 году размер маткапитала составил 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч — на второго, при условии, что родители не получали выплат на первенца.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила разрешить многодетным семьям тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. По ее словам, эту проблему давно рассматривают власти, но решить ее не удается, так как покупка машины на вторичном рынке может быть сопряжена с обналичиванием маткапитала.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Также необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и ввести льготные посещения детьми из многодетных семей учреждений культуры, добавила депутат.