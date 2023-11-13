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12:53, 13 ноября 2023Экономика

Морские перевозки в Россию резко подешевели

«Ъ»: стоимость морских перевозок в Россию значительно снизилась

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Цены на контейнерные перевозки в Россию значительно снизились в 2023 году, что соответствует мировым тенденциям падения ставок фрахта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам гендиректора ModernWay Николая Ольшанского, стоимость доставки груза из Китая в порты страны сейчас составляет в 1,5-1,8 раза меньше, чем в среднем в 2022 году. Согласно прогнозам экспертов, низкие тарифы сохранятся как минимум в течение года в связи с наращиванием флота перевозчиков.

Как отмечается в материале, если на международном рынке к подешевению привел низкий спрос в сочетании с ростом емкостей, то в России основную роль сыграли насыщение предложения от заместивших мировых лидеров судоходных компаний и конкуренция между гаванями.

С мая текущего года рынок грузоперевозок страны постепенно восстанавливается, а на Дальнем Востоке даже отмечали нехватку мощностей морских терминалов. В сентябре специалисты немецкого института Киля констатировали возвращение объема выгрузки товаров в трех крупнейших контейнерных портах России к показателям, фиксировавшимся перед началом специальной военной операции. По информации логистической платформы Container xChange, ускорение темпов поставок привело к накоплению в портах 150 тысяч контейнеров, которые российские импортеры, по данным на конец того же месяца, пытались вернуть в Китай.

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      Дмитрий Воронин
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