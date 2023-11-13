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16:07, 13 ноября 2023Наука и техника

Пилотов F-35 заинтересовал российский вертолет Ка-32

«Вертолеты России»: пилотов истребителей F-35 заинтересовал российский Ка-32

Фото: Sakura Murakami / Reuters

Пилотов американских истребителей пятого поколения F-35 заинтересовал российский пожарный вертолет Ка-32А11М. Об этом рассказали РИА Новости на стенде холдинга «Вертолеты России».

«Подходили пилоты самолетов F-35 (…) интересовались вертолетом, интересовались летно-техническими характеристиками. На удивление, смогли даже назвать некоторые страны, в которых данные вертолеты летают», — сказал собеседник агентства на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Он отметил, что пилотов интересовало, насколько вертолет с соосной схемой несущих винтов легок в управлении при высоких температурах и в высокогорье.

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В августе инженер с позывным Медведь назвал соосное расположение несущих винтов, увеличивающее маневренность, одной из главных особенностей ударного вертолета Ка-52.

В августе 2022 года в госкорпорации «Ростех» сообщили о начале сертификационных испытаний модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М. Эта машина стала первым в мире вертолетом, который можно использовать для тушения пожаров в зимних условиях.

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      Даниил Иринин
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