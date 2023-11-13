Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:31, 13 ноября 2023Ценности

Раскрыт действенный способ восстановить волосы после окрашивания

Кадр: @danielleathena / Tiktok

Блогерша Даниэль Афина раскрыла действенный способ восстановить волосы после окрашивания. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @danielleathena рассказала, что решила изменить натуральный оттенок волос, однако, по ее словам, после процедуры пряди стали обезвоженными, сухими и вьющимися.

Затем юзерша показала свой внешний вид спустя год после ухода. На кадрах видно, что волосы Афины стали гладкими и блестящими. При этом девушка уточнила, что улучшить качество шевелюры ей помогли различные масла.

«Я начинаю массировать кожу головы в течение трех-пяти минут, затем наношу на кожу головы смесь масла розмарина и касторового масла. Затем я наношу масло жожоба и аргановое масло на середину волос и их кончики», — сообщила пользовательница сети.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Афина подчеркнула, что держит нанесенные средства на волосах по два часа, а затем смывает их шампунем с добавлением масла розмарина. «Мои волосы никогда не выглядели и не ощущались такими здоровыми», — заключила она.

В октябре российская певица МакSим рассказала об облысении из-за перенесенной болезни. 40-летняя звезда сообщила, что после болезни и комы ощущала свое тело иначе.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

      В польском лесу нашли загадочный клад с золотом на миллионы рублей

      Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награждения сына Кадырова после избиения Журавеля

      Сексолог посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки

      Один из крупнейших нефтетрейдеров нажился на энергетической неопределенности

      Катя Лель раскрыла значение выражения «джага-джага»

      Россиянина осудили на семь лет за реабилитацию нацизма и фейки про армию

      В США назвали Россию сверхдержавой

      Невеста одного из богатейших людей мира впервые рассказала о помолвке

      ЕС оценил сроки поставки миллиона боеприпасов Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости