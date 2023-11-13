Раскрыт действенный способ восстановить волосы после окрашивания

Блогерша Даниэль Афина раскрыла действенный способ восстановить волосы после окрашивания. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @danielleathena рассказала, что решила изменить натуральный оттенок волос, однако, по ее словам, после процедуры пряди стали обезвоженными, сухими и вьющимися.

Затем юзерша показала свой внешний вид спустя год после ухода. На кадрах видно, что волосы Афины стали гладкими и блестящими. При этом девушка уточнила, что улучшить качество шевелюры ей помогли различные масла.

«Я начинаю массировать кожу головы в течение трех-пяти минут, затем наношу на кожу головы смесь масла розмарина и касторового масла. Затем я наношу масло жожоба и аргановое масло на середину волос и их кончики», — сообщила пользовательница сети.

Афина подчеркнула, что держит нанесенные средства на волосах по два часа, а затем смывает их шампунем с добавлением масла розмарина. «Мои волосы никогда не выглядели и не ощущались такими здоровыми», — заключила она.

В октябре российская певица МакSим рассказала об облысении из-за перенесенной болезни. 40-летняя звезда сообщила, что после болезни и комы ощущала свое тело иначе.