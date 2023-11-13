Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 13 ноября 2023Наука и техника

«Роскосмос» встретится с партнерами и клиентами в ОАЭ

«Главкосмос» запланировал встречи с партнерами и клиентами в ОАЭ

Фото: Alexander Cornwell / Reuters

Компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») запланировала проведение в рамках аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2023, проходящей с 13 по 17 ноября в ОАЭ, встреч с партнерами и потенциальными клиентами. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«В ходе мероприятий Dubai Airshow 2023 руководство компании рассчитывает провести ряд двусторонних встреч и переговоров с партнерами и потенциальными заказчиками», — заявили в «Главкосмосе».

Там добавили, что компания проинформирует гостей и посетителей выставки об оказываемых услугах и экспортных возможностях предприятий госкорпорации.

В июле руководство «Роскосмоса» на встрече глав космических агентств стран G20 в Индии предложило зарубежным партнерам создавать национальные сегменты перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости