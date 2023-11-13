«Роскосмос» встретится с партнерами и клиентами в ОАЭ

«Главкосмос» запланировал встречи с партнерами и клиентами в ОАЭ

Компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») запланировала проведение в рамках аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2023, проходящей с 13 по 17 ноября в ОАЭ, встреч с партнерами и потенциальными клиентами. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«В ходе мероприятий Dubai Airshow 2023 руководство компании рассчитывает провести ряд двусторонних встреч и переговоров с партнерами и потенциальными заказчиками», — заявили в «Главкосмосе».

Там добавили, что компания проинформирует гостей и посетителей выставки об оказываемых услугах и экспортных возможностях предприятий госкорпорации.

В июле руководство «Роскосмоса» на встрече глав космических агентств стран G20 в Индии предложило зарубежным партнерам создавать национальные сегменты перспективной Российской орбитальной станции (РОС).