Россияне отреагировали на идею отмены налогов для многодетных семей

56 процентов россиян одобрили инициативу отмены НДФЛ для многодетных семей

Инициатива спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) работающих родителей в многодетных семьях нашла одобрение у 56 процентов россиян. Об этом говорят результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

Чаще других за эту идею голосовали опрошенные в возрасте до 34 лет — таковых оказалось 64 процента. Мужчины реагировали на инициативу положительно чаще женщин — 63 и 47 процентов соответственно, а россияне с детьми чаще бездетных — 60 и 48 процентов респондентов.

Еще 22 процента опрошенных выступили против. Поддержка, оказываемая многодетным семьям, является достаточной, полагают они. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали еще 22 процента респондентов.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих в 383 населенных пунктах страны.

Идею освобождения от НДФЛ многодетных семей Матвиенко предложила на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости. Одновременно она рекомендовала довести до логического финала инициативу о появлении отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.

Также в ноябре руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка. Среди других озвученных ею инициатив — скидки на оплату услуг ЖКХ для таких семей, социальное жилье и льготы при посещениях детьми культурных учреждений.