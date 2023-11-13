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11:50, 13 ноября 2023Экономика

Россияне отреагировали на идею отмены налогов для многодетных семей

56 процентов россиян одобрили инициативу отмены НДФЛ для многодетных семей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Инициатива спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) работающих родителей в многодетных семьях нашла одобрение у 56 процентов россиян. Об этом говорят результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

Чаще других за эту идею голосовали опрошенные в возрасте до 34 лет — таковых оказалось 64 процента. Мужчины реагировали на инициативу положительно чаще женщин — 63 и 47 процентов соответственно, а россияне с детьми чаще бездетных — 60 и 48 процентов респондентов.

Еще 22 процента опрошенных выступили против. Поддержка, оказываемая многодетным семьям, является достаточной, полагают они. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали еще 22 процента респондентов.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих в 383 населенных пунктах страны.

Идею освобождения от НДФЛ многодетных семей Матвиенко предложила на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости. Одновременно она рекомендовала довести до логического финала инициативу о появлении отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.

Также в ноябре руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка. Среди других озвученных ею инициатив — скидки на оплату услуг ЖКХ для таких семей, социальное жилье и льготы при посещениях детьми культурных учреждений.

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      Лилиана Набиуллина
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