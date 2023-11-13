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12:00, 13 ноября 2023Россия

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве

Мэр Собянин заявил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Объем производства промышленных предприятий Москвы вырос более чем на 15 процентов с января по сентябрь 2023 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В лидерах — производители одежды, электрического оборудования и лекарств», — указал градоначальник, подчеркнув, что всего в настоящий момент в городе действуют более четырех тысяч промышленных площадок.

Мэр добавил, что московские предприятия расширяют и модернизируют линии и наращивают объемы производства из-за растущего спроса.

Собянин также напомнил, что предприниматели могут воспользоваться помощью для развития бизнеса. Так, отметил он, производителям доступно более 20 системных мер поддержки.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве реализуют 80 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым на высокотехнологичных предприятиях столицы создадут более 52 тысяч рабочих мест.

В августе мэр Москвы заявил, что в столице введут новые меры поддержки социального предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса, которые прошли обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут получить гранты до 3 миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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