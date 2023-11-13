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12:34, 13 ноября 2023Россия

В Кремле высказались об информации о якобы перегруппировке войск России с Днепра

Песков о аннулированных материалах СМИ: говорить о ситуации на СВО могут военные
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в зоне специальной спецоперации (СВО) могут комментировать только военные. Таким образом он высказался об информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра. Его комментарий по ситуации привел Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

13 ноября информационные агентства ТАСС и РИА Новости заявили о передислокации группировки российских войск «Днепр» к востоку от реки Днепр. Позже материалы об этом были аннулированы. Сведения также удалили из соцсетей изданий.

«В Кремле не комментируют положение дел непосредственно на поле боя специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», — отметил пресс-секретарь президента России, рассуждая о ошибочных сведениях, которые были распространены госагентствами.

В Минобороны России назвали провокацией данные о «перегруппировке» войск в районе Днепра.

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      Анна Щербакова
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