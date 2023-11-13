В Минобороны отреагировали на данные о якобы перегруппировке войск с Днепра

МО России назвало провокацией данные о перегруппировке войск в районе Днепра

Рассылка сообщения о якобы перегруппировке войск в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, пишет РБК.

13 ноября информационные агентства ТАСС и РИА Новости заявили о передислокации группировки российских войск «Днепр» к востоку от реки Днепр. Позже материалы об этом были аннулированы. Сведения также удалили из соцсетей изданий.

«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — пояснили собеседники РБК в ведомстве.

В своих статьях ТАСС и РИА Новости до удаления, ссылаясь на Минобороны России, заявили о якобы принятом решении перебросить войска группы «Днепр» на более выгодные позиции восточнее реки.

Ранее стало известно, что российские солдаты под руководством старшего лейтенанта Золто Арсаланова сорвали попытку высадки украинской армии на левый берег Днепра и взяли в плен 11 бойцов. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда представил отличившихся военнослужащих к государственным наградам.