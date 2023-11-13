В России назвали срок появления опытного образца истребителя Checkmate

Мантуров: опытный образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025

Опытный образец легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, он рассчитывает на такой срок.

Ранее 13 ноября в госкорпорации «Ростех» рассказали, что в России началась подготовка к производству первых образцов самолетов Checkmate.

В результате внесенных изменений удалось скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения истребителя. Конструкторская документация уже передана на завод-изготовитель.