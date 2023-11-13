Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:25, 13 ноября 2023Наука и техника

В России назвали срок появления опытного образца истребителя Checkmate

Мантуров: опытный образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025

Фото: Alexei Nikolskyi / Sputnik / Reuters

Опытный образец легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, он рассчитывает на такой срок.

Ранее 13 ноября в госкорпорации «Ростех» рассказали, что в России началась подготовка к производству первых образцов самолетов Checkmate.

В результате внесенных изменений удалось скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения истребителя. Конструкторская документация уже передана на завод-изготовитель.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      В Южной Корее заявили о расширении военных учений с США

      Стало известно о планах ХАМАС взять еще больше заложников

      В России подростки организовали военно-полевой клуб и надругались над детьми

      В парламенте Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

      Ирина Безрукова сообщила о покупке загородного дома

      Осужденный на 15 лет российский десантник отправился в зону спецоперации

      Муж нашел тайный вибратор жены и заревновал

      Учительница совратила ученика после концерта знаменитого рэпера

      В России назвали срок появления опытного образца истребителя Checkmate

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости