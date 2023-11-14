Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:06, 14 ноября 2023Наука и техника

В Китае запустили самый быстрый интернет в мире

SCMP: в Китае запустили интернет со скоростью 1,2 терабита в секунду

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае запустили самый быстрый интернет в мире со скоростью передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Проект реализовали Университет Цинхуа, оператор связи China Monile, а также компании Huawei Technologies и Cernet Corporation, пишет South China Morning Post (SCMP).

Оптоволоконный интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных проложен через Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Его длина превышает три тысячи километров. Запуск сети стал частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (FITI), который разрабатывают уже десять лет.

Материалы по теме:
Лицом к лицу. Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Лицом к лицу.Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
29 октября 2021
Спутники будущего. Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Спутники будущего.Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
1 ноября 2021
Забудь его, забудь. Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
Забудь его, забудь.Apple, Google и Microsoft хотят отказаться от паролей. Что заменит их в будущем?
26 июня 2022

До этого специалисты предполагали, что старт работы сети с подобной скоростью передачи данных возможен лишь в 2025 году. Вице-президент Huawei Technologies Ван Лей заявил, что со скоростью в 1,2 терабита можно за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-формате. Это втрое быстрее, чем в аналогичных проектах в США.

В июле 2021 года в Японии побили рекорд скорости проводного интернета. Инженерам удалось разогнать скорость передачи данных до 319 терабит в секунду. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, тогда специалистам удалось добиться скорости в 178 терабит в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Геннадий Сходненский
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Российский хоккеист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей

      Блогерша с проплешиной раскрыла способ отрастить волосы за месяц

      Американская корпорация выделила Украине 400 миллионов долларов

      Стало известно о возможном уходе замглавы Минтранса до конца года

      Власти Финляндии объяснили закрытие пунктов пересечения границы с Россией

      WhatsApp запустил голосовые чаты

      Еврокомиссия выделила Украине дополнительную гуманитарную помощь

      Немецкая OBI захотела запретить экс-дочке в России использовать товарные знаки

      Стало известно об уничтожении двух лодок ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости