50-летняя Кейт Бекинсейл попозировала в прозрачном платье

Британская актриса Кейт Бекинсейл попозировала в откровенном наряде на новой фотосессии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 50-летняя знаменитость предстала в прозрачном серебряном платье длины миди, лежа на розовом фоне. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала подтянутое тело. Под упомянутый наряд артистка надела трусы телесного цвета.

Свой образ Бекинсейл дополнила босоножками на платформе в тон образу. Вдобавок ей сделали укладку и макияж в нейтральных оттенках. Помимо этого, на фото также присутствовал белый кот актрисы.

В сентябре 50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини. Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена позирующей перед камерой в купальнике черного цвета.