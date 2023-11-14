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12:19, 14 ноября 2023Спорт

Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

Сборная Эритреи снялась с отбора к ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов

Сборная Эритреи снялась с отбора к чемпионату мира-2026 из-за возможного побега футболистов. Об этом сообщает The Guardian.

Сборная готовилась к квалификации на протяжении трех месяцев, однако в конце октября игрокам сообщили, что они не будут отбираться на мундиаль. Как стало известно источнику, в африканской команде опасаются, что футболисты не вернутся в страну после матчей за границей. В Национальной федерации футбола Эритреи (ENFF) отказались комментировать ситуацию.

The Guardian отмечает, что с 2009 года более 60 игроков, воспользовавшись выступлениями за сборную, сбежали из команды и попросили политическое убежище во время заграничных поездок.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

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