Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

Сборная Эритреи снялась с отбора к ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов

Сборная Эритреи снялась с отбора к чемпионату мира-2026 из-за возможного побега футболистов. Об этом сообщает The Guardian.

Сборная готовилась к квалификации на протяжении трех месяцев, однако в конце октября игрокам сообщили, что они не будут отбираться на мундиаль. Как стало известно источнику, в африканской команде опасаются, что футболисты не вернутся в страну после матчей за границей. В Национальной федерации футбола Эритреи (ENFF) отказались комментировать ситуацию.

The Guardian отмечает, что с 2009 года более 60 игроков, воспользовавшись выступлениями за сборную, сбежали из команды и попросили политическое убежище во время заграничных поездок.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.