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18:26, 14 ноября 2023Спорт

Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

Фанаты АПЛ вспомнили покер Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Английская премьер-лига (АПЛ) на официальной странице в социальной сети X вспомнила покер российского полузащитника Андрея Аршавина в матче за «Арсенал» в сезоне-2008/2009.

12 ноября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 4:4. После этого лига опубликовала пост, где провела параллель между этой встречей и матчем «Ливерпуля» и «Арсенала», завершившегося с аналогичным счетом. Тогда все четыре мяча в составе канониров забил Аршавин. В комментариях к публикации один из фанатов назвал россиянина машиной по забиванию голов и добавил, что с любовью вспоминает период выступлений хавбека за клуб.

8 ноября Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. По его мнению, российские команды не уступают по классу европейским.

Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей в Английской премьер-лиге, забив 23 мяча. Полузащитник также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.

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      Андрей Стрельцов
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