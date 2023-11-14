Беспилотник упал при попытке атаковать конструкторское бюро под Москвой

Беспилотник попытался атаковать конструкторское бюро в подмосковной Коломне

Беспилотник упал при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям источника, это уже вторая атака дрона за последние несколько дней. Как утверждает Baza, беспилотник рухнул утром 14 ноября, в результате получили незначительные повреждения остекление и обшивка одного из зданий комплекса.

Среди мирных граждан никто не пострадал. Жители Коломны делились в соцсетях предположительным видео пролета дрона.

11 ноября в Коломне также сообщали о звуках взрывов в районе «Конструкторского бюро машиностроения», выяснила Baza.

Ранее в Минобороны доложили, что в ночь на вторник, 14 ноября, четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

В ведомстве уточнили, что все сбитые дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа.

До этого в правительстве Орловской области рассказали о сбитом беспилотнике. По словам главы региона Андрея Клычкова, никто из людей не пострадал, разрушений также не было выявлено.