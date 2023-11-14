Блогерша с проплешиной раскрыла способ отрастить волосы за месяц

Блогерша Денвера (фамилия неизвестна) с проплешиной раскрыла способ отрастить волосы за месяц. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 304,8 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом chloeeleanorr продемонстрировала свою внешность с залысинами в области висков. По словам юзерши, после потери части волос она решила воспользоваться действенным методом их восстановить.

Так, пользовательница сети сначала воспользовалась специальным дермароллером, который улучшает кровообращение кожи головы. Затем она нанесла на корни волос масло розмарина и мяты, снова помассировав голову. «Вы начнете видеть результаты примерно через месяц. У меня теперь много пушковых волос», — подытожила Денвера.

В октябре российская певица МакSим рассказала об облысении из-за перенесенной болезни. 40-летняя звезда сообщила, что после болезни и комы ощущала свое тело иначе.