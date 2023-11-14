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14:12, 14 ноября 2023Спорт

Бывший тренер «Зенита» призвал российских футболистов отказаться от гражданства

Петржела призвал российских футболистов отказаться от гражданства ради прогресса

Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС

Экс-главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил возможные трансферы российских футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

Петржела призвал российских футболистов отказаться от гражданства ради прогресса. «Это их единственная возможность расти — им стоит сменить гражданство. В нынешнее время в Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом», — подчеркнул он.

Ранее бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий посоветовал российским атлетам уезжать из страны. «Спортсмен потратил на тренировки 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — посчитал он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей всех международных турниров.

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