69-я параллель
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16:58, 14 ноября 202369-я параллель

Единственный бурый медведь поселился в Арктике

На острове Врангеля поселился единственный бурый медведь

Фото: Gustavo Leighton / Unsplash

В Арктике поселился единственный бурый медведь. Хищник остался жить на острове Врангеля, сообщается в группе «Заповедник "Остров Врангеля"» во «ВКонтакте».

«Наш медведь в порядке и снова вышел на связь, вернее, попал в объективы фотоловушек. (...) Бурый медведь отмечается на фоторегистраторах заповедника весной и в первые месяцы лета. На фотографиях видно, что после зимней спячки медведь достаточно упитан и находится в хорошей физической форме», — говорится в сообщении.

Впервые зверя заметили в 2019 году. Специалистам заповедника удалось собрать образцы шерсти и с помощью генетического анализа выяснить, что данная особь является самцом. Отмечается, что самцы бурых медведей могут кочевать на большие расстояния в отличие от самок, которые привязаны к территории.

Ранее сообщалось, что в низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, стали замечать бурых медведей — по убеждению специалистов, в дальнейшем в Арктике могут появиться их гибриды.

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      Никита Абрамов
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