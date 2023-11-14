В Южной Корее пригрозили возмездием за «новое вторжение» Пхеньяна в страну

Глава Минобороны Южной Кореи пригрозил возмездием за вторжение Пхеньяна в страну

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик пригрозил возмездием помогавшим в Корейской войне государствам в случае, если они решат поддержать Пхеньян в «новом вторжении» в Южную Корею. Его слова приводит ТАСС.

Син Вон Сик подчеркнул, что если КНДР «еще раз вторгнется на Юг» — понесет «неизбежно суровое наказание со стороны международного сообщества во главе с Командованием ООН».

Ранее Институт разоружения и мира МИД КНДР заявил, что деятельность Командования ООН ведет к созданию практических условий для провокации второй корейской войны. В КНДР уточнили, что США намерены захватить весь Корейский полуостров.

В июне МИД КНДР заявил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.