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03:05, 14 ноября 2023Россия

В России ответили на вопрос о главном оружии армии в зоне СВО

Депутат Швыткин: главное оружие ВС России — простой русский солдат

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главное оружие Вооруженных сил (ВС) России — простой русский солдат. Так в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ответил на вопрос о самом эффективном оружии Российской армии.

«Это самое главное наше оружие, которое не могут противопоставить никем и ничем ВСУ и страны блока НАТО. За всеми видами вооружения, которое поставляются в зону СВО, за штурвалом сидит простой русский солдат, который не победим, у которого высокий моральный дух, который нацелен на победу и у которого главная мотивация — защита нашей Родины», — заявил Швыткин.

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