В России ответили на вопрос о главном оружии армии в зоне СВО

Депутат Швыткин: главное оружие ВС России — простой русский солдат

Главное оружие Вооруженных сил (ВС) России — простой русский солдат. Так в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ответил на вопрос о самом эффективном оружии Российской армии.

«Это самое главное наше оружие, которое не могут противопоставить никем и ничем ВСУ и страны блока НАТО. За всеми видами вооружения, которое поставляются в зону СВО, за штурвалом сидит простой русский солдат, который не победим, у которого высокий моральный дух, который нацелен на победу и у которого главная мотивация — защита нашей Родины», — заявил Швыткин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные лидеры осознают отсутствие прогресса в контрнаступлении Украины. Он отметил, что ситуация на поле боя оказалась совсем не такой, на которую рассчитывал Запад. По словам дипломата, изначально на украинское контрнаступление было возложено чересчур много ожиданий, однако они не оправдались из-за усилий российских военных.