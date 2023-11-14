Ида Галич показала фигуру в прозрачном платье

Российская блогерша и ведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном наряде во время съемок. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в черном мини-платье из сетки и плотных тканевых вставок в области ягодиц и груди. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами, макияжем в нейтральных тонах и укладкой.

«У тех, кто работает в медиа, осень и зима — месяцы, которые мы проводим на работе. Я сейчас мало что показываю, съемок очень много, но выгляжу я так, будто и не болею совсем», — подписала она фото.

В октябре Ида Галич вышла в свет в распахнутом прозрачном пеньюаре. Звезда позировала в монохромном черном образе. Так, она выбрала кружевной бюстгальтер, поверх которого надела длинный прозрачный предмет гардероба.