Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:40, 10 июля 2026Спорт

В Норвегии рассказали об отношении к российскому лыжнику Устюгову

В Норвегии заявили, что всегда уважали завершившего карьеру российского лыжника Устюгова
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Норвегии рассказали об отношении к российскому лыжнику Сергею Устюгову. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете и двукратный чемпион мира завершил карьеру в возрасте 34 лет. «Устюгова будут помнить как лидера нового поколения российских лыжников. В 2017 году он был сильнейшим в мире, хотя не смог догнать Холунна в эстафете на чемпионате мира. После этого Евгений не мог конкурировать с Большуновым и Клебо», — заявил в интервью РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

Также журналист выделил лучшие, на его взгляд, черты Устюгова. «Он всегда отличался невероятной стойкостью, силой характера и бойцовскими качествами и пользовался большим уважением в Норвегии именно как спортсмен. При этом мне кажется, что его потенциал позволял выиграть еще больше золотых медалей», — отметил Сальтведт.

Ранее Устюгов рассказал, что у него украли необычный комплект лыж во время сборов в Ханты-Мансийске. Спортсмен заявил, что оставил инвентарь после одной из тренировок, а вспомнил о нем только спустя сутки. Устюгов обратился с просьбой к спортсменам и местным жителям помочь вернуть пропажу, отметив, что на лыжах была наклейка «ХМАО» и они отличаются от обычных моделей. Лыжник подчеркнул, что камеры видеонаблюдения и проверки боксов не дали результатов — инвентарь найти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Губернатор рассказал о сложностях с тушением горящего после атаки ВСУ российского порта
    Токаев пригласил Трампа в Казахстан
    Суд на Украине за минуту вынес решение по санкциям против соперника Зеленского
    Международного торговца оружием арестовали на тренажере в фитнес-клубе
    Эрдоган и Трамп решили скоординировать шаги по Украине
    Раскрыт мотив намеренно влетевшего в компанию молодых россиян водителя
    Минюст признал иноагентом уехавшую из России журналистку
    Москвич напал на пассажира в метро
    Лбы футболистов с чемпионата мира привлекли внимание косметолога
    Россия нарастила вывоз нефти до максимума
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok