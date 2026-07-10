В Норвегии рассказали об отношении к российскому лыжнику Устюгову

В Норвегии заявили, что всегда уважали завершившего карьеру российского лыжника Устюгова

В Норвегии рассказали об отношении к российскому лыжнику Сергею Устюгову. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете и двукратный чемпион мира завершил карьеру в возрасте 34 лет. «Устюгова будут помнить как лидера нового поколения российских лыжников. В 2017 году он был сильнейшим в мире, хотя не смог догнать Холунна в эстафете на чемпионате мира. После этого Евгений не мог конкурировать с Большуновым и Клебо», — заявил в интервью РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

Также журналист выделил лучшие, на его взгляд, черты Устюгова. «Он всегда отличался невероятной стойкостью, силой характера и бойцовскими качествами и пользовался большим уважением в Норвегии именно как спортсмен. При этом мне кажется, что его потенциал позволял выиграть еще больше золотых медалей», — отметил Сальтведт.

Ранее Устюгов рассказал, что у него украли необычный комплект лыж во время сборов в Ханты-Мансийске. Спортсмен заявил, что оставил инвентарь после одной из тренировок, а вспомнил о нем только спустя сутки. Устюгов обратился с просьбой к спортсменам и местным жителям помочь вернуть пропажу, отметив, что на лыжах была наклейка «ХМАО» и они отличаются от обычных моделей. Лыжник подчеркнул, что камеры видеонаблюдения и проверки боксов не дали результатов — инвентарь найти не удалось.