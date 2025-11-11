Спорт
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о краже его необычных лыж

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, что у него украли лыжи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов в своем Telegram-канале сообщил о краже уникальных лыж и палок во время тренировочного сбора в Ханты-Мансийске.

Спортсмен рассказал, что оставил инвентарь после одной из тренировок, а вспомнил о нем только спустя сутки. Устюгов обратился с просьбой к спортсменам и местным жителям помочь вернуть пропажу, отметив, что на лыжах была наклейка «ХМАО» и они отличаются от обычных моделей. Лыжник подчеркнул, что камеры видеонаблюдения и проверки боксов не дали результатов — инвентарь найти не удалось.

Устюгов является олимпийским чемпионом эстафеты на Играх в Пекине, обладателем двух золотых, четырех серебряных и одной бронзовой медали чемпионатов мира, а также победителем «Тур де Ски» сезона 2016-2017.

В 2019 году российские биатлонисты прибыли на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось из-за того, что руководство Союза биатлонистов России не успело вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

