Названа особенность российского Checkmate

Военный эксперт Клинцевич назвал малозаметность главной особенностью Су-75

Перспективный легкий тактический самолет, также известный как Су-75, или Checkmate, отличается малозаметностью. Особенности истребителя назвал военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с News.ru.

«Главная особенность истребителя Checkmate заключается в том, что это самолет пятого поколения с точки зрения малозаметности. Также стоит отметить, что самолет однодвигательный, то есть он достаточно дешевый в производстве. Это будет некий аналог истребителя Су-35, однако пока сложно сказать, какие характеристики он сможет выдавать в реальности и насколько он заинтересует наши Воздушно-космические силы. Так как сейчас мы делаем большую ставку на двухдвигательную технику для повышения надежности, летных характеристик», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что отличительными чертами легкого самолета станут хорошая скорость и маневренность. Также Клинцевич отметил, что пониженная радиолокационная заметность самолетов пятого поколения позволяет им близко подходить в цели.

По его словам, современные самолеты превращаются в универсальные платформы, способные выполнять задачи истребителей, перехватчиков или бомбардировщиков.

Ранее в ноябре вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опытный образец легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года.

В июле стало известно, что в Объединенной авиастроительной корпорации работают над созданием трех новых модификаций Су-75.