Нганну рассказал о разнице между гонорарами в боксе и в UFC

Нганну заявил, что заработал за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в ММА

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну рассказал о разнице между гонорарами в промоушене и в боксе. Его слова приводит YouTube-канал Showtime Sports.

«Моя зарплата [в смешанных единоборствах] изначально была очень низкой, около 10 тысяч долларов плюс расходы. Но когда я начал подниматься, проведя 10 боев, все изменилось. И отношение совсем другое — королевское», — заявил Нганну. Он отметил, что за бой с британцем Тайсоном Фьюри по правилам бокса он заработал больше, чем за всю карьеру в ММА.

28 октября Нганну уступил Фьюри в бою в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.