Павлович опустился в рейтинге UFC

Российский боец Павлович опустился на третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович опустился в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Список доступен на сайте промоушена.

Павлович, потерпевший поражение от Тома Аспиналла, потерял одну позицию и теперь располагается на третьем месте. Британец, завоевавший титул временного чемпиона UFC, возглавил список. Чемпионский пояс в этой весовой категории сохраняет американец Джон Джонс.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся 12 ноября в рамках турнира UFC 295. Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. Всего в активе российского бойца 18 побед, перед поединком с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.