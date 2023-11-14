Российский хоккеист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей

Вратарь «Нефтехимика» Долганов рассказал, что нормально жил на 20 тысяч рублей

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о зарплатах в хоккее. Его слова приводит Sport24.

Долганов заявил, что в первые два года в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) получал по 20 тысяч рублей. «И нормально жил! Ездил на маршрутках и троллейбусах на игры. Где-то денег не хватало, родители помогали. Я не избалован, жил по средствам», — добавил он.

25-летний Долганов выступает за нижнекамский «Нефтехимик» с сезона-2023/2024. До этого он представлял «Ижсталь» и «Молот» в ВХЛ.

Ранее нападающий «Сочи» Александр Морозов рассказал о зарплатах в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). По словам игрока, во время выступлений за «Сахалинских акул» он получал 15 тысяч рублей в месяц. Он добавил, что в клубе их кормили и оплачивали жилье, поэтому зарплата была нужна только на карманные расходы.