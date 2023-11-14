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16:32, 14 ноября 2023Наука и техника

Российско-индийские автоматы Калашникова пройдут испытания

Глава ФСВТС Шугаев: собранные в Индии автоматы АК-203 пройдут испытания

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первая партия собранных на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited автоматов Калашникова АК-203 проходит испытания. Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС.

«Организация производства в Индии автоматов АК-203 ведется в соответствии с контрактными документами, развернуто их серийное производство. Изготовлена первая партия автоматов, которая в настоящее время проходит испытания», — сказал глава ФСВТС на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

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АК-203 является версией автомата АК-200 под патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров. Автомат получил складной телескопический приклад, новую пистолетную рукоятку, пламегаситель и модернизированный переводчик-предохранитель. Также АК-203 с улучшенной эргономикой оснащен унифицированной системой крепления прицелов.

Ранее в ноябре стало известно, что концерн «Калашников» досрочно завершил трехлетний контракт с Минобороны России на поставки автоматов АК-12.

В январе в «Рособоронэкспорте» сообщили, что предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited намерено полностью локализовать производство автоматов АК-203 в Индии. Там добавили, что в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства.

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      Даниил Иринин
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