Российско-индийские автоматы Калашникова пройдут испытания

Глава ФСВТС Шугаев: собранные в Индии автоматы АК-203 пройдут испытания

Первая партия собранных на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited автоматов Калашникова АК-203 проходит испытания. Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС.

«Организация производства в Индии автоматов АК-203 ведется в соответствии с контрактными документами, развернуто их серийное производство. Изготовлена первая партия автоматов, которая в настоящее время проходит испытания», — сказал глава ФСВТС на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

АК-203 является версией автомата АК-200 под патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров. Автомат получил складной телескопический приклад, новую пистолетную рукоятку, пламегаситель и модернизированный переводчик-предохранитель. Также АК-203 с улучшенной эргономикой оснащен унифицированной системой крепления прицелов.

Ранее в ноябре стало известно, что концерн «Калашников» досрочно завершил трехлетний контракт с Минобороны России на поставки автоматов АК-12.

В январе в «Рособоронэкспорте» сообщили, что предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited намерено полностью локализовать производство автоматов АК-203 в Индии. Там добавили, что в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства.