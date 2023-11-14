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19:06, 14 ноября 2023Россия

Самолет МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта

Самолет МЧС РФ с 98 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Египта

Фото: МЧС России / ТАСС

Самолет МЧС России со второй группой эвакуированных из Газы соотечественников вылетел из Египта. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что на борту воздушного судна находятся 98 эвакуированных россиян. Других подробностей в министерстве не уточнили.

Ранее заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что из сектора Газа планируется ежедневно вывозить по группе россиян, и, в конечном итоге, все они вернутся на родину в течение недели.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали им необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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      Никита Абрамов
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