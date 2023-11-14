В США ответили на данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков»

В Белом доме не думали о мерах против Украины при ее вине в подрыве Nord Stream

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал данные о возможной причастности Украины к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

На брифинге Кирби ответил на данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков» и подчеркнул, что в американской администрации еще не думали о мерах против страны, если ее вина в произошедшем подтвердится.

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом "Северный поток-2". И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», — отметил он.

Чиновник добавил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на удовлетворении «критически важных потребностей» Киева.

Ранее газета The Washington Post написала, что экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». По словам источников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.