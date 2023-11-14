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14:44, 14 ноября 2023Спорт

В ОКР оценили критерии допуска на турниры российских гимнастов

В ОКР назвали критерии FIG для допуска российских гимнастов одой сегрегации

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) оценил критерии Международной федерации гимнастики (FIG) для допуска россиян на турниры. Заявление приводится в Telegram-канале организации.

В ОКР назвали условия для россиян одой сегрегации и дикостью. «И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам предлагается выступать в однотонном наряде. В художественной гимнастике, где дизайн купальников — это отдельное искусство и элемент постановки», — отмечается в сообщении.

10 ноября FIG раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. У членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами, они не должны выступать в поддержку спецоперации. Кроме того, форма спортсменов должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.

Российские гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года из-за санкций FIG.

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