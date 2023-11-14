В Польше указали на причину неудачи Украины в Запорожье

Myśl Polska: тактика генерала Романчука помогла сорвать планы ВСУ в Запорожье

Командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сорвал наступления Украины в Запорожье. Такую причину неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали журналисты польского издания Myśl Polska.

Авторы материала подчеркнули, что действия военного командования, в том числе Романчука, сорвали график наступления ВСУ в Запорожье. «Он "сломал хребет" украинскому наступлению в Запорожье», — заявили журналисты.

Отмечается, что накануне контрнаступления ВСУ Романчук применил тактику, вынудившую противника отправить в бой основные силы одного из своих армейских корпусов. По словам журналистов, там украинские войска попали в «ловушку, расставленную русскими» — под обстрел танков, противотанковых орудий и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

В августе врио главы Запорожья Евгений Балицкий рассказал что все боеспособные части Вооруженных сил Украины, ведущие наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, понесли тяжелые потери. По словам Балицкого, они были практически полностью уничтожены.