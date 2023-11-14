В Японии заявили о неизменной позиции по южной части Курил

Япония настаивает на территориальной принадлежности Курильских островов

Позиция Японии по южной части Курильских островов, которые власти считают своими «исконными территориями», остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«Северные территории — исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — отметил Мацуно.

Чиновник отметил, что власти упорно продвигали переговоры, исходя из различных заключенных ранее соглашений и документов между Японией и Россией.

Ранее бывшего заместителя главы МИД России Георгия Кунадзе (признан Минюстом РФ иностранным агентом) уличили в лоббировании передачи Курильских островов Японии во время работы во внешнеполитическом ведомстве. Уточняется, что он занимал эту должность в 1991-1993 годах.