Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 14 ноября 2023Мир

В Японии заявили о неизменной позиции по южной части Курил

Япония настаивает на территориальной принадлежности Курильских островов

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Позиция Японии по южной части Курильских островов, которые власти считают своими «исконными территориями», остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«Северные территории — исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — отметил Мацуно.

Чиновник отметил, что власти упорно продвигали переговоры, исходя из различных заключенных ранее соглашений и документов между Японией и Россией.

Ранее бывшего заместителя главы МИД России Георгия Кунадзе (признан Минюстом РФ иностранным агентом) уличили в лоббировании передачи Курильских островов Японии во время работы во внешнеполитическом ведомстве. Уточняется, что он занимал эту должность в 1991-1993 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь. Кто такой Ян Суханов и чем он запомнится Родине?

      Переехавшая в Россию иностранка назвала плюсы и минусы страны

      В ЛНР заявили о выдаче ношенной одежды мобилизованным украинцам

      Блинкен признал разногласия в госдепе из-за конфликта в Газе

      Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова фон дер Ляйен об Украине

      На Украине пригрозили Западу последствиями за сокращение финансирования Киева

      Вторая группа эвакуированных из Газы россиян выдвинулась в Каир

      Блогерша снялась в нижнем белье и показала растяжки на теле

      В КНР рассказали о повышенных рисках войны на Тайване из-за США

      Катя Лель оценила тренд на ее песню среди иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости