Врач назвала россиянам способы избавиться от морщин и второго подбородка

Врач Смитнева: избавиться от второго подбородка поможет SMAS-лифтинг

Врач-дерматовенеролог Анна Смитнева назвала россиянам способы избавиться от морщин и второго подбородка. Соответствующий материал публикует «Страсти».

В первую очередь эксперт посоветовала скорректировать внешний вид с помощью процедуры SMAS-лифтинга, который позволяет подтягивать контуры лица и сгладить носогубные заломы без хирургического вмешательства.

Помимо этого, в список действенных методов, которые улучшают качество кожи и убирают косметические дефекты, вошел игольчатый RF-лифтинг. «Таким образом происходит стимуляция клеток и вырабатывается коллаген и эластин. В зависимости от глубины воздействия врач может добиться хороших результатов в борьбе с морщинами и заломами, сократить видимость пор, уплотнить и подтянуть кожу», — заключила врач, предупредив, что после данного вмешательства последует период реабилитации.

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