Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 14 ноября 2023Россия

Вторая группа эвакуированных из Газы россиян выдвинулась в Каир

МЧС: вторая группа эвакуированных из Газы россиян выдвинулась в Каир

Фото: IMAGO / Ahmed Ibrahim apaimages / Global Look Press

Вторая группа россиян, которых спасли из-под обстрелов Сектора Газа, выдвинулась в Каир. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили там.

В министерстве подчеркнули, что в ходе всего пути эвакуированных сограждан будут сопровождать медики.

Днем ранее, 13 ноября, первую группу россиян удалось вывести из палестинского анклава. Оттуда эвакуировали 70 россиян, среди которых беременная женщина и 27 детей, самому младшему из них три месяца. Минздрав оценил состояние всех россиян как удовлетворительное.

Граждане России пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом в воскресенье, 12 ноября. Согласование порядка и маршрутов эвакуации шло неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами. Сейчас эвакуацию из Газы ожидает больше тысячи россиян, уточнила официальный представитель МИД Маирия Захарова.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь. Кто такой Ян Суханов и чем он запомнится Родине?

      Переехавшая в Россию иностранка назвала плюсы и минусы страны

      В ЛНР заявили о выдаче ношенной одежды мобилизованным украинцам

      Блинкен признал разногласия в госдепе из-за конфликта в Газе

      Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова фон дер Ляйен об Украине

      На Украине пригрозили Западу последствиями за сокращение финансирования Киева

      Вторая группа эвакуированных из Газы россиян выдвинулась в Каир

      Блогерша снялась в нижнем белье и показала растяжки на теле

      В КНР рассказали о повышенных рисках войны на Тайване из-за США

      Катя Лель оценила тренд на ее песню среди иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости