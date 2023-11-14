МЧС: вторая группа эвакуированных из Газы россиян выдвинулась в Каир

Вторая группа россиян, которых спасли из-под обстрелов Сектора Газа, выдвинулась в Каир. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили там.

В министерстве подчеркнули, что в ходе всего пути эвакуированных сограждан будут сопровождать медики.

Днем ранее, 13 ноября, первую группу россиян удалось вывести из палестинского анклава. Оттуда эвакуировали 70 россиян, среди которых беременная женщина и 27 детей, самому младшему из них три месяца. Минздрав оценил состояние всех россиян как удовлетворительное.

Граждане России пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом в воскресенье, 12 ноября. Согласование порядка и маршрутов эвакуации шло неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами. Сейчас эвакуацию из Газы ожидает больше тысячи россиян, уточнила официальный представитель МИД Маирия Захарова.