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09:56, 15 ноября 2023Спорт

Бьорндален оценил отстранение россиян от международных турниров

Норвежец Бьорндален понадеялся на возвращение российских биатлонистов на турниры

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален оценил отстранение российских биатлонистов от международных турниров. Его слова передает VG.

«Надеюсь, что конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — заявил норвежец. Бьорндален, в данный момент проживающий с женой, трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой в Белоруссии, подчеркнул, что не стоит ждать допуска спортсменов на мировую арену до окончания конфликта из-за позиции Международного союза биатлонистов (IBU).

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.

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      Дарья Коршунова
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