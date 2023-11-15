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21:32, 15 ноября 2023Спорт

Издевавшийся над инвалидом американский хоккеист переедет в Россию

«Ак Барс» подпишет контракт с американским хоккеистом Митчеллом Миллером

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» подпишет контракт с американским защитником Митчеллом Миллером. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 21-летний хоккеист стал участником скандала на родине. В СМИ просочилась информация о том, что спортсмен издевался над темнокожим инвалидом в школе. После этого «Бостон Брюинс» расторг договор с Миллером через несколько дней после его подписания.

В скором времени Миллер может переехать в Россию. Отмечается, что «Ак Барс» рассчитывает подписать контракт до 2026 года. В данный момент защитник выступает за словацкий «Липтовски-Микулаш».

Летом 2022 года омский «Авангард» подписал контракт с изнасиловавшим несовершеннолетнюю девочку американским хоккеистом Ридом Буше. Затем соглашение было продлено еще на один год.

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      Анастасия Борисова
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