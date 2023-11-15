Названы лучшие упражнения для бодрости

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для бодрости. Его слова приводит «Доктор Питер».

Для начала Тарасов посоветовал лечь на спину, согнув руки в локтях, а пальцы сцепив в замок на груди. Затем необходимо выпрямить руки в замке перед собой, завести их за голову и немного потянуться вверх, после чего вернуть руки перед собой и опустить на локти.

При выполнении следующего упражнения нужно развести руки в стороны, при этом правой рукой тянуться к левой ладони и скручиваться в пояснице, а затем нужно вернуться в исходное положение. При выполнении последнего упражнения эксперт рекомендовал сесть на кровать и вытянуть руки перед собой. Затем нужно потянуться к правому краю кровати и вернуться в исходное положение.

20 августа сомнолог Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту.

