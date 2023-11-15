Названы самые популярные дроны на внешнем рынке

«Рособоронэкспорт»: разведывательно-ударные БПЛА пользуются большим спросом

Ударные и разведывательно-ударные дроны пользуются большим спросом на внешнем рынке, чем разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Самые популярные типы беспилотников назвал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает ТАСС.

«Если говорить в процентном отношении, то сегодня на рынке преобладает спрос на ударные и разведывательно-ударные БПЛА. "Рособоронэкспорт" в этих сегментах представляет комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э". Однако разведывательные беспилотники, в том числе продвигаемые "Рособоронэкспортом" и "Орлан-10Е", и "Орлан-30", также вызывают интерес у наших партнеров», — сказал он на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Михеев отметил, что все перечисленные изделия доказали заявленные производителями характеристики в ходе реальных боевых действий и выполняют все поставленные задачи.

Ранее в ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что дроны-камикадзе «Куб» могут атаковать бронетехнику в моторно-трансмиссионное отделение, обездвиживая ее.

В июле военный корреспондент Андрей Коц писал, что разведывательно-ударный дрон «Иноходец», который применяют в ходе специальной военной операции, способен наносить удары по ближним тылам Вооруженных сил Украины. Беспилотник может нести бомбы и ракеты.