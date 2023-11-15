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13:35, 15 ноября 2023Россия

Под Москвой рабочего перемололо в дробильной машине

В подмосковных Мытищах рабочего перемололо в дробильной машине

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области

В подмосковных Мытищах рабочий упал в дробильную машину, где его перемололо. Об этом сообщила прокуратура Московской области на сайте.

По данным надзорного ведомства, рабочий поскользнулся и упал при проведении работ на коммерческом предприятии. Врачи не смогли его спасти. После случившегося прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Ранее в Кемеровской области мужчина при погрузке оказался засыпанным углем в вагоне поезда. Врачи не смогли его спасти, так как он получил несовместимые с жизнью травмы.

Похожий случай произошел в Тамбовской области. Там двоих рабочих засыпало зерном при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат. Врачи не смогли спасти мужчин 19 и 39 лет.

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      Анастасия Шейкина
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